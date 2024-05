FMI abre caminho para desembolsar quase US$ 800 milhões para Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta segunda-feira (13) que chegou a um acordo com a Argentina sobre a oitava revisão do pacote de ajuda que abre caminho para o desembolso de quase US$ 800 milhões (R$ 4,2 bilhões), dias após a segunda greve geral no país.

Em 2022, o FMI e o governo argentino acertaram um programa de crédito no qual Buenos Aires receberá 44 bilhões de dólares (R$ 231,5 bilhões na cotação atual) ao longo de 30 meses em troca de aumentar suas reservas internacionais e reduzir o déficit fiscal, de 3% do PIB em 2021, 2,5% em 2022, 1,9% no ano seguinte e 0,9% em 2024.

A organização financeira está satisfeita com o plano do presidente ultraliberal Javier Milei uma vez que permitiu "avançar mais rápido do que o previsto no restabelecimento da estabilidade macroeconômica e redirecionar firmemente o programa", afirmou em comunicado.