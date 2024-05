França, Alemanha, Espanha... Como estão as candidatas ao título da Euro?

Campeã da 'Eurocopa da pandemia' em 2021, mas fora do Mundial de 2022, a equipe do técnico Luciano Spalletti, que assumiu o cargo no lugar de Roberto Mancini, venceu seus dois amistosos de março, contra Venezuela e Equador.

- Portugal e a possível despedida de CR7 -

A decepção da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 para o Marrocos foi digerida por Portugal, agora sob o comando do técnico Roberto Martínez.

A seleção portuguesa venceu seus dez jogos nas Eliminatórias e vem com um elenco forte, com jogadores que atuam em grandes clubes do continente, exceto o astro Cristiano Ronaldo, que está na Arábia Saudita.

Aos 39 anos, CR7 sonha em repetir o título continental que conquistou há oito anos na que deve ser a sua última participação na Euro.

