López Obrador destaca queda de fluxos migratórios na fronteira com os EUA

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, destacou nesta segunda-feira (13) que o fluxo de migrantes que chega à fronteira com os Estados Unidos foi reduzido em 50% em 2024 em comparação com o pico registrado em dezembro passado.

"Tivemos uma crise na fronteira norte em dezembro com 12 mil migrantes por dia e fizemos um esforço conjunto e foi reduzido em média para 6 mil, uma redução de 50% em quatro meses e agora até caiu mais", disse Obrador em sua habitual conferência de imprensa matinal.

Em 18 de dezembro, foram relatadas 12.498 abordagens de agentes americanos a migrantes na fronteira binacional, "o número mais elevado registrado em 2023", segundo uma apresentação do governo mexicano baseada em números da Agência Federal de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CPB).