Manifestação de estudantes no México deixa 26 policiais feridos

A investigação do governo anterior (2012-2018) - conhecida como "verdade histórica" - apontava que eles foram detidos por policiais municipais em conluio com traficantes do cartel Guerreros Unidos, que os confundiram com inimigos.

Após assassinar os estudantes, eles os incineraram e jogaram as cinzas em um rio, segundo essa versão, rejeitada pelas famílias e especialistas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que investigaram o caso.

Ao assumir o poder em 2018, López Obrador criou a Comissão para a Verdade (COVAJ) para realizar uma nova investigação.

Nesse contexto, o Ministério Público ordenou a prisão de 132 pessoas, incluindo 14 militares e o ex-procurador-geral Jesús Murillo Karam, responsável pela "verdade histórica", que foi transferido para prisão domiciliar em meados de abril.

A COVAJ afirmou em outubro passado que o Exército estava ciente do sequestro e desaparecimento, e reiterou que foi um "crime de Estado".

