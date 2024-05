Maré do movimento francês #MeToo irrompe no Festival de Cannes

A partir daí, o concurso apresentará um longo desfile de estrelas e filmes aguardados, tanto dentro como fora da competição pela Palma.

Aos 85 anos, Coppola chega como candidato ao terceiro prêmio em Cannes com "Megalopolis", filme sobre um arquiteto sonhador e ambicioso (Adam Driver), símbolo de seu próprio excesso no cinema: um orçamento de pelo menos US$ 120 milhões (R$ 617 milhões), pelos quais teve que vender parte de suas propriedades.

Outros nomes dessa geração de cineastas, conhecida como "Nova Hollywood", são Paul Schrader, que triunfou com "Gigolô Americano" e que regressa a Cannes com "Oh, Canada", novamente com Richard Gere.

O criador da saga "Star Wars", George Lucas, também será homenageado.

E outro cineasta de sua geração, George Miller, pai de "Mad Max", apresenta "Furiosa" fora de competição, mais um capítulo da saga, com a estrela Anya Taylor-Joy.

A competição também conta com propostas mais inovadoras, como a francesa Agathe Riedinger, que chega com seu primeiro longa debaixo do braço: 'Diamant Brut".