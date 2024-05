O deslumbrante fenômeno das auroras chega ao fim

A primeira de diversas ejeções de massa coronal, expulsões de plasma e campos magnéticos do Sol, ocorreu pouco após as 16h GMT (13h de Brasília) da sexta-feira, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos.

- "Tempestade geomagnética extrema" -

Posteriormente, o evento foi elevado a "tempestade geomagnética extrema", a primeira desde as "Tempestades de Halloween" de 2003, que provocaram apagões na Suécia e danificaram a infraestrutura elétrica na África do Sul.

O entusiasmo com o fenômeno - e por fotos com céus noturnos rosas, verdes e roxos -, foi grande em todo o mundo, da Áustria à Argentina, passando por Estados Unidos, Rússia e Nova Zelândia.

Estava previsto que a tempestade se intensificaria de novo até as 6h GMT (3h de Brasília) desta segunda, informou a NOAA. Porém, milhares de pessoas que saíram no domingo à noite na esperança de presenciar a aurora boreal na Califórnia, viram, em vez disso, a Via Láctea. Imagens da AFP mostraram as estrelas brilhando claramente no céu noturno.

Lagadec afirmou que, ainda que novas descargas solares tenham ocorrido no domingo, é pouco provável que mais auroras possam ser vistas a olho nu em latitudes mais baixas. "Só fotógrafos mais experientes conseguirão capturá-las" nessas áreas, apontou o astrofísico.