PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA A

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PARQUE NACIONAL GLACIER:

A crise de identidade dos grandes parques nacionais dos EUA

O Parque Nacional Glacier em breve ficará sem as geleiras que lhe deram nome. Enquanto isso, as árvores gigantes do Parque Nacional das Sequoias são consumidas pelas chamas e até mesmo os cactus do Parque Nacional Saguaro sofrem com a seca.

