Premiê sueco se diz aberto a receber armas atômicas em iminência de guerra

O governo reiterou que não será necessário explicitar este termo, dado o "amplo consenso sobre as armas atômicas" no país e a uma decisão parlamentar que proíbe tais armamentos em tempos de paz.

Entretanto, o premiê sueco declarou nesta segunda-feira que diante de um contexto bélico, a situação seria diferente.

"Em uma situação de guerra, a coisa é muito diferente, e dependeria completamente do que acontecer", afirmou Kristersson à rádio pública sueca.

"No pior dos casos, os países democráticos nesta parte do mundo devem ser capazes de se defender de países que possam nos ameaçar com armas atômicas", argumentou ele, insistindo que esta decisão seria de Estocolmo e não de Washington.

"A Suécia decide sobre o território sueco", reforçou o primeiro-ministro.

Preocupada com as consequências regionais da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Suécia rompeu com décadas de neutralidade e se tornou membro da Otan em março.