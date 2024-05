Putin remodela Defesa para se preparar para um longo conflito na Ucrânia, dizem analistas

Os novos papéis de Serguei Shoigu como novo chefe do Conselho de Segurança e seu antecessor, Nikolai Patrushev, são até agora considerados incertos.

Shoigu, uma figura importante no governo russo na década de 1990, antes de Putin chegar ao poder, sempre foi visto como um camarada do presidente.

Mas sua reputação foi manchada pelas críticas do falecido chefe mercenário do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que o rotulou de "escória", e pela prisão do vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, sob suspeita de aceitar subornos.

No entanto, sua nomeação para o Conselho de Segurança mostra que ele não foi totalmente excluído da elite, embora "ainda não se saiba qual será seu papel político e estratégico", disse Ben Noble.

Nikolai Patrushev, cujas aparições públicas são raras, sempre foi considerado uma figura importante e um dos grandes defensores da doutrina do "círculo de inimigos".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que ele havia sido demitido por ter aceitado "um novo cargo" que seria anunciado nos "próximos dias".