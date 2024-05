Região da Caxemira vota nas eleições indianas em possível desafio a Modi

A população da região tem a oportunidade de expressar, por meio do voto, suas frustrações relacionadas com a forte presença militar indiana, com mais de meio milhão de soldados.

A Caxemira está dividida entre Índia e Paquistão, que, desde a sua independência em 1947, reivindica a soberania sobre todo o território do Himalaia.

A região foi a causa de duas das três guerras travadas entre os dois países desde então.

Nova Délhi acusa Islamabad de apoiar grupos separatistas, o que o Paquistão nega. A parte administrada pela Índia registrou mais de três décadas de distúrbios, com dezenas de milhares de mortos entre civis, soldados e insurgentes separatistas.

A taxa de participação nas eleições gerais até o momento é inferior à registrada em 2019. Analistas atribuem a queda a um "certo desinteresse" dos eleitores e à onda de calor que afeta o país.

