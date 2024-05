Rei Charles III entrega uma de suas funções militares a seu filho William

"Desejo expressar-lhes minha grande alegria por estar com vocês, mesmo que brevemente, uma alegria acompanhada também de uma grande tristeza depois de 32 anos de estar com vocês e admirar seus inúmeros sucessos", declarou o rei.

Seu filho mais novo, Harry, de 39 anos, em atrito com a família real e morando nos Estados Unidos, serviu nesse regimento do Exército britânico durante uma missão no Afeganistão em 2012, na qual foi comandante de um helicóptero Apache.

Por causa disso, esperava-se que fosse herdar esse título honorífico depois de seu pai, mas o duque de Sussex renunciou às suas obrigações reais em 2020 quando deixou o Reino Unido com sua esposa Meghan.

Durante sua estadia em Londres na quarta-feira para participar de uma cerimônia em ocasião do décimo aniversário dos Jogos Invictus, uma competição internacional para soldados feridos na qual está muito envolvido, o príncipe não se reuniu com seu pai, o que o Palácio de Buckingham justificou com uma "agenda muito apertada" do monarca.

Depois de três meses sem compromissos públicos, mas sem deixar de exercer determinadas funções oficiais, o soberano retomou algumas de suas atividades no início de maio.

Nesta segunda-feira, o príncipe William, de 41 anos, recebeu a informação sobre suas novas funções e deve deixar a base aérea a bordo de um helicóptero Apache.