Rússia mobilizou mais de 30.000 soldados em nova ofensiva na Ucrânia (dirigente de Kiev)

"Mais de 30.000" soldados russos participam da nova ofensiva lançada por Moscou no nordeste da Ucrânia, perto de Kharkiv, a segunda cidade do país, que "não está ameaçada", declarou, nesta segunda-feira (13), o chefe do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksandr Lytvynenko.

"Cerca de 50.000 (soldados russos) estavam na fronteira. Agora, há mais de 30.000 atacando" na região desde a sexta-feira, afirmou Lytvynenko em entrevista à AFP, na qual acrescentou que neste momento "não havia nenhuma ameaça de ataque contra a cidade de Kharkiv".

ant-epe/meb/mb/mvv/ic