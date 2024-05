Rússia prossegue com a ofensiva na região ucraniana de Kharkiv

"Várias casas foram danificadas em uma série de bombardeios no domingo. Sete pessoas ficaram feridas em Vovchansk", disse Sinegubov.

Menos de 300 residentes permanecem na localidade, contra 2.500 antes da guerra, acrescentou.

- Ataques contra instalações de energia -

As forças ucranianas atacaram um terminal de petróleo e uma subestação de energia elétrica no oeste da Rússia, informou uma fonte das forças de segurança em Kiev à AFP, no mais recente de uma série de ataques aéreos transfronteiriços.

As forças russas e ucranianas intensificaram os ataques contra instalações de energia nas últimas semanas, bombardeios que aumentam a pressão sobre o já abalado setor energético da Ucrânia.

A defesa ucraniana afirmou que drones vinculados às forças de segurança executaram ataques bem-sucedidos contra um terminal de petróleo na região russa de Belgorod e contra uma subestação de energia elétrica em Lipetsk.