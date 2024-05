Swiatek derrota Kerber e vai às quartas do WTA 1000 de Roma

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Roma nesta segunda-feira (13), ao derrotar a alemã Angelique Kerber, ex-líder do ranking feminino e agora na 331ª posição.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 38 minutos.

A polonesa vai enfrentar nas quartas a americana Madison Keys (16ª), que passou pela romena Sorana Cirstea (32ª) por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1), em um jogo que ficou paralisado por meia hora devido à invasão de ativistas do grupo ecologista Ultima Generazione.