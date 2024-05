UE inclui Booking na lista de empresas sob vigilância reforçada

A União Europeia (UE) anunciou nesta segunda-feira(15) que incluiu o site de reservas de hospedagem Booking entre as empresas sujeitas a vigilância e normas de concorrência mais rígidas no bloco, devido a seu tamanho.

Com base na Lei de Mercados Digitais (LMD), que regula o setor, a UE designou um grupo com as maiores empresas do setor como "guardiães de acesso", submetidas a uma vigilância reforçada.

A lista que incluiu o Booking já conta com gigantes como Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook e Instagram), Microsoft e ByteDance (TikTok).