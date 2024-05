UE retira quatro venezuelanos de lista de sanções para apoiar processo eleitoral

As sanções a outros 50 funcionários foram, no entanto, ratificadas, por um período mais curto, até 10 de janeiro de 2025, data estabelecida constitucionalmente para a posse do presidente eleito, indicou Stano.

O governo venezuelano criticou que todas as sanções não tenham sido suspensas.

"De maneira enganosa tiram da lista de sancionados alguns membros do Conselho Nacional Eleitoral para supostamente enviar um sinal de boa fé, de alívio, e nós dizemos que rejeitamos essa posição, o Estado venezuelano é um só Estado, não pode se fragmentar", declarou o chanceler venezuelano, Yván Gil.

"Rejeito categoricamente as pretensões da União Europeia de me coagir, assim como ao Poder Eleitoral", expressou Amoroso, na mesma linha. "Seria indigno e desleal aceitar esse presente da União Europeia apenas para mim [...] quando o correto é levantar todas as sanções impostas".

O CNE convidou a UE para observar as eleições em que o presidente Nicolás Maduro tentará um terceiro mandato de seis anos. Ele irá enfrentar Edmundo González Urrutia, designado pela oposição majoritária para representar a líder inabilitada María Corina Machado.

A UE "continuará cooperando estreitamente com o CNE para o possível envio de uma Missão de Observação Eleitoral para fornecer uma avaliação independente e imparcial do processo eleitoral" e "continua comprometida em apoiar um processo de diálogo inclusivo liderado pela Venezuela e o progresso democrático em direção à coexistência política", disse Stano.