Abalada por escândalos, presidente do Peru garante que terminará mandato

Ao mesmo tempo, está sendo interrogada pela repressão das manifestações que seguiram sua posse em dezembro de 2022, quando cerca de cinquenta pessoas teriam morrido supostamente pelas mãos da polícia e militares.

A presidente também foi envolvida no escândalo que envolve seu irmão Nicanor Boluarte, que foi detido preliminarmente na sexta-feira sob suspeita de liderar uma rede de corrupção que nomeava funcionários em troca de subornos, aproveitando o "poder de fato" que recebeu de sua irmã, de acordo com o judiciário.

Em decorrência disso, a bancada minoritária de esquerda Mudança Democrática-Juntos pelo Peru anunciou que apresentará um "pedido de vacância [destituição]" contra a presidente.

No entanto, antes terá que reunir 26 assinaturas para que a medida seja aceita pelo Congresso. Uma vez o pedido admitido, são necessários 52 votos do total de 130 congressistas ou 40% dos legisladores presentes no Plenário, para que a presidente responda a um processo de impeachment.

"Chega de caminhar contra o povo peruano, orquestrando situações que não favorecem o desenvolvimento do país!", afirmou Boluarte nesta terça-feira.

A presidente assumiu o poder em dezembro de 2022, substituindo Pedro Castillo, destituído e preso por sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso.