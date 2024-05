Atlético-MG perde para Peñarol (2-0) no Grupo G da Libertadores

O domínio passou a ser claramente do 'Galo'. Cansado, Ramírez foi substituído por Ignacio Sosa e o Peñarol perdeu seu principal homem de criação.

Mas Leo Fernández, campeão mundial Sub-20 com o Uruguai em 2023, brilhou com sua principal arma: a bola parada.

No minuto 70, Fernández cobrou falta no travessão, o brasileiro do Peñarol Leo Coelho brigou pelo rebote e Lucas Hernández mandou a bola para as redes.

O segundo saiu pouco depois em lance praticamente idêntico: Fernandez cobrou falta, Éverson espalmou e Silvera emendou de primeira para o gol (76').

Com dois gols de desvantagem, o Atlético não teve forças para tentar uma reação diante de um Peñarol que soube se fechar bem para segurar o resultado.

-- Ficha técnica: