Com 2 de Vini Jr., Real Madrid goleia Alavés no Campeonato Espanhol

Mais uma vez comandado por Vinicius Jr. e Jude Bellingham, o Real Madrid comemorou seu 36º título do Campeonato Espanhol com uma goleada por 5 a 0 sobre o Alavés nesta terça-feira (14), no Santiago Bernabéu.

Sem tomar conhecimento do time basco, que já se salvou do rebaixamento, o Real abriu 3 a 0 no primeiro tempo com Bellingham (10'), que marcou seu 19º gol na temporada, Vini (27') e o uruguaio Federico Valverde (45'+1).

Na segunda etapa, o camisa 7 brasileiro fez o terceiro (70'), antes de o jovem turco Arda Guler, de 19 anos, fechar o placar na reta final (81').