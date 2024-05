Cozinhas comunitárias são alvo de buscas na Argentina por supostas extorsões de cooperativas

"Planos antipobreza geram mais pobreza", escreveu o porta-voz presidencial Manuel Adorni nesta terça-feira, citando Milei.

A Argentina atravessa uma grave crise econômica com colapso da atividade industrial, milhares de demissões no Estado e na iniciativa privada, queda do consumo e uma inflação anual próxima dos 300%. Metade da população de 47 milhões de pessoas enfrenta a pobreza.

Sindicatos, universitários, pequenos e médios empresários, aposentados e outros setores afetados pelas políticas de ajuste de Milei realizam protestos diariamente.

Uma casa onde foram realizadas buscas em Escobar, ao norte de Buenos Aires, pertence a Carlos Fernández, líder do movimento esquerdista Frente de Organizações em Luta (FOL), que denunciou a violência na operação.

