Defesa de Trump arremete contra seu ex-advogado em julgamento em NY

Não obstante, a atenção se concentrou em Cohen, que trabalhou entre 2006 e 2018 para Trump como seu advogado pessoal e faz-tudo. Nesta terça, ele voltou ao estrado das testemunhas para ser interrogado pela defesa do ex-presidente, que tentou desacreditar sua versão.

Com 57 anos, Cohen pagou do próprio bolso 130.000 dólares (R$ 667.550, na cotação atual) a ex-atriz pornô Stormy Daniels na reta final das eleições de 2016 para comprar seu silêncio por uma suposta relação sexual com Trump ocorrida dez anos antes, com o objetivo de evitar um possível escândalo que poderia ter sido fatal para as aspirações do magnata de chegar à Casa Branca.

Trump, o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a se sentar no banco dos réus em um processo criminal, devolveu 420.000 dólares (R$ 2,16 milhões, na cotação atual) a Cohen, que incluíam os impostos e os serviços prestados, entre outros conceitos, em 11 cheques, a maioria firmada de seu próprio punho e letra, após a apresentação das despesas.

O último pagamento foi feito em 1º de dezembro de 2017, quando Trump já era presidente, segundo os documentos apresentados na corte.

"Não se preocupe, vai dar tudo certo. Sou o presidente dos Estados Unidos", disse Trump a Cohen, segundo este.

- 'Violei minha bússola moral' -

"Me arrependo de ter feito coisas por ele que não deveria, de ter mentido, de ter intimidado pessoas para conseguir um objetivo", disse Cohen.