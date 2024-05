Diretor iraniano Mohammad Rasoulof pede apoio internacional após fugir de seu país

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof pediu nesta terça-feira (14) o "apoio claro" da comunidade internacional, um dia depois de anunciar que havia fugido de seu país, onde deveria cumprir uma sentença de prisão.

"A comunidade cinematográfica mundial deve garantir um apoio claro aos realizadores" que sofrem perseguições por suas obras, explicou em um comunicado distribuído no Festival de Cannes, onde compete com "A Semente do Figo Sagrado".

"A liberdade de expressão deve ser defendida com uma voz forte e clara", pediu Rasoulof, que revela em seu comunicado que decidiu deixar o Irã clandestinamente há um mês.