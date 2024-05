Em momentos opostos, Atalanta e Juventus duelam na final da Copa da Itália

Em Dublin, a Atalanta vai precisar alcançar um feito que nenhuma equipe alemã ou europeia conseguiu nesta temporada: derrotar o 'Werkself' do técnico Xabi Alonso, invicto há 50 jogos. Mas para os jogadores comandados pelo técnico Gian Piero Gasperini, a tarefa contra a 'Juve' parece mais favorável.

A Atalanta vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato italiano, enquanto a Juventus continua sofrendo em sua temporada discreta, com cinco empates consecutivos, o último no domingo em seu estádio, contra a já rebaixada Salernitana.

Na classificação da Serie A, o time de Turim caiu do pódio pela primeira vez desde agosto (está em 4º, com 67 pontos) e supera a Atalanta (5º) em quatro pontos, embora o time de Bérgamo tenha disputado um jogo a menos.

Nos dois duelos desta temporada, as duas equipes não foram além do empate (0-0 e 2-2), mas o contexto atual é muito diferente para os dois times.

Em Bérgamo, toda a cidade apoia a sua equipe, que empolga com seu futebol ofensivo, liderado por Gianluca Scamacca (cinco gols desde meados de abril) e Charles De Ketelaere.

- Três jogos por semana -

Já os 'tifosi' da Juve não estão satisfeitos com o nível mostrado pela a equipe desde o final de janeiro: depois de ficarem na cola da Inter no início na luta pelo 'Scudetto', que acabou sendo vencido pelos 'nerazzurri', venceu apenas dois dos últimos 15 jogos do campeonato.