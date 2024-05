EUA deve superar 'trauma' de Afeganistão para enfrentar ameaças crescentes, diz relatório

Também pede às autoridades americanas que considerem "demonstrações de força", como o uso de drones, para pressionar os líderes talibãs a romperem os laços persistentes com a rede islamista Al Qaeda.

- Paquistão: a única opção? -

Ao apontar uma queda na atividade de inteligência e nas capacidades operacionais de Washington desde a retirada do Afeganistão, o estudo insta a uma nova coordenação com o Paquistão, inclusive na luta contra militantes jihadistas e garantindo o acesso americano ao espaço aéreo paquistanês a longo prazo.

O Paquistão foi um dos principais receptores de ajuda americana durante a guerra no Afeganistão, mas as autoridades em Washington acreditavam há muito tempo que Islamabad jogava em dois campos e mantinha os talibãs vivos.

O governo Biden mostrou pouco interesse em se envolver com o Paquistão, algo que também não foi favorecido pela situação política tumultuada do quinto país mais populoso do mundo.

"Há muitas pessoas que atualmente servem nos níveis mais altos do governo dos Estados Unidos e que têm um forte desgosto pelo Paquistão com base na experiência de 20 anos no Afeganistão", disse a co-presidente do grupo de estudo, Laurel Miller, que atuou como representante especial dos EUA para o Afeganistão e Paquistão e agora lidera a organização The Asia Foundation.