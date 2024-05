EUA pede 'mudança de rumo' após Geórgia aprovar lei que proíbe 'influência estrangeira'

O Parlamento georgiano aprovou, nesta terça-feira, uma legislação que estipula que ONG e organizações de imprensa que recebam mais de 20% do seu financiamento do exterior se registrem como entidades que servem aos "interesses de potência estrangeira".

Cerca de 2.000 manifestantes, a maioria jovens, reuniram-se em frente à sede parlamentar para protestar contra a reforma, que os críticos dizem ser semelhante à usada na Rússia para silenciar a oposição.

Washington alertou repetidamente sobre o alcance desta lei ao ponto de o principal diplomata dos EUA para a Europa, Jim O'Brien, visitar o país.

Patel mencionou as pesquisas que mostram que mais de 80% dos georgianos são a favor da adesão à União Europeia (UE) e alertou que a lei é "incompatível" com as aspirações da Geórgia de aderir ao bloco.

"Também sabemos que o governo georgiano disse que quer aderir à UE e ter um relacionamento com organizações transatlânticas como a Otan", disse Patel.

"Coisas como esta legislação são inconsistentes com o objetivo declarado", afirmou.