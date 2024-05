Flamengo recebe Bolívar precisando vencer para seguir vivo na Libertadores

O Flamengo tem a obrigação de vencer o Bolívar nesta quarta-feira, no Maracanã, para se manter vivo no grupo E da Copa Libertadores e evitar chegar à última rodada eliminado ou sem depender de si mesmo.

A derrota na semana passada para o Palestino do Chile (1 a 0) e a campanha invicta do Bolívar complicaram a vida do time carioca, que não pode mais tropeçar se quiser seguir na competição.

Apesar de contar com o maior orçamento da América do Sul, o Flamengo, com 4 pontos, pode ser eliminado com uma rodada de antecedência se não vencer o Bolívar (10 pontos) e o Palestino (6) derrotar o Millonarios (2) em Bogotá, o que representaria um enorme fracasso para o 'rubro-negro'.