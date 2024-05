Governo Biden informa Congresso sobre envio de armas a Israel no valor de US$ 1 bi

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta terça-feira (14) ao Congresso que vai fornecer um pacote de armas no valor de US$ 1 bilhão (R$ 5,13 bilhões) para Israel, disseram fontes oficiais à AFP.

Uma semana depois de ameaçar reter algumas armas devido à preocupação com um ataque a Rafah, cidade no sul de Gaza, a administração Biden notificou o Congresso sobre o envio, que terá que ser aprovado, disse um funcionário americano.

Um assessor do Capitólio revelou que o valor das armas fornecidas a Israel era de cerca de US$ 1 bilhão.