Jogos de Paris terão impacto econômico de até 11 bilhões de euros, segundo estudo

O estudo não estabeleceu um impacto econômico para toda a França, já que a região de Paris concentra "uma grande maioria das sedes da competição, assim como a maioria das provas esportivas", explica o CDES.

O "cenário base" do CDES prevê um impacto de 6,7 bilhões de euros entre 2018 e 2034, divididos em três grandes vertentes: a organização (3,2 bilhões de euros, ou R$ 17,7 bilhões), a construção civil (2,1 bilhões de euros, ou R$ 11,6 bilhões) e o turismo (1,4 bilhão de euros, ou R$ 7,7 bilhões).

Já o "cenário central" estabelece um impacto econômico de 8,9 bilhões de euros (R$ 49,4 bilhões), através de 3,8 bilhões de euros (R$ 21,1 bilhões) ligados à organização, 2,5 bilhões de euros (R$ 13,8 bilhões) ligados à construção civil e 2,7 bilhões de euros (R$ 14,9 bilhões) vinculados ao turismo.

Por último, o "cenário alto" aponta um impacto de 11,1 bilhões de euros, divididos em 4,6 bilhões de euros (R$ 25,5 bilhões) em organização, 3 bilhões de euros (R$ 16,6 bilhões) na construção civil e 3,6 bilhões de euros (R$ 19,9 bilhões) no turismo.

Como lembra o responsável pelos estudos econômicos do CDES, Christophe Lepetit, essas estimativas medem "o aumento de atividade em comparação com uma situação" sem a realização do evento, mais do que a "rentabilidade" dos Jogos, que será avaliada em um estudo diferente.

Essas cifras são estimativas em euros correntes, levando em conta a inflação desde o último estudo do CDES.