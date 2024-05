Justiça francesa absolve Polanski em caso de difamação de suposta vítima de estupro

Seu advogado, Benjamin Chouai, indicou que sua cliente "provavelmente" entraria com recurso. "Isto não acabou", advertiu.

Durante o julgamento por difamação em março, Lewis, que estrelou o filme "Piratas", de Polanski, de 1986, testemunhou que foi vítima de uma "campanha de difamação" que "quase destruiu" sua vida após suas revelações.

Os advogados do cineasta, que não compareceram à audiência, citaram uma entrevista da atriz publicada em 1999 pelo antigo tabloide britânico News of the World.

Esta mídia atribuía à Lewis estas declarações: "Queria ser sua amante (...) Provavelmente desejava isso mais que ele". Mas, em 2010, ela denunciou que suas declarações "não [eram] exatas".

A defesa do diretor argumentou então que seu cliente foi "deixado à mercê" da opinião pública no "contexto sufocante do #Metoo" e denunciam um "julgamento absurdo".

Ao longo de carreira, diversas mulheres acusaram o vencedor de três Oscar e da Palma de Ouro do Festival de Cannes de agressão sexual e estupro, algumas quando eram menores. Ele sempre negou as acusações por fatos já prescritos, que nunca o impediram de trabalhar.