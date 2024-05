Los Angeles FC oficializa chegada de Olivier Giroud

- Aval de Lloris -

Sobre a origem das conversas, Thorrington revelou que tomou conhecimento do interesse de Giroud pela MLS quando fechavam a chegada de Lloris do Tottenham, em dezembro passado.

Lloris "nos deu uma espécie de piscadela" sobre uma mensagem que recebeu de Giroud na qual manifestava sua vontade de jogar na MLS, explicou.

O aval do goleiro foi fundamental para que o time de Los Angeles iniciasse sua aposta no atacante, autor de 38 gols desde sua chegada ao Milan em 2021, 14 deles nesta temporada.

"Isso nos permitiu tomar uma decisão bem informada", destacou Thorrington. "Não precisava que o Hugo me dissesse como ele é como jogador em campo, mas quando as primeiras palavras do Hugo são 'Ele é fantástico para uma equipe', é uma afirmação do que queremos".

O dirigente anunciou que a estreia de Giroud pode ser adiada para o final de julho, dependendo do rumo da França na Eurocopa da Alemanha.