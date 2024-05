Montanhista francês morre no monte Makalu, dois mongóis estão desaparecidos no Everest

Um montanhista francês morreu em Makalu, quinto cume mais alto do mundo localizado no Himalaia, no Nepal, anunciaram nesta terça-feira (14) os organizadores de sua expedição e dois mongóis estão desaparecidos no Everest.

Johnny Saliba, de 60 anos, "estava subindo, mas como apresentava os sintomas do mal de altitude, seu guia o fez descer. Depois, morreu", no domingo a 8.120 metros de altitude, declarou Bodha Raj Bhandari da agência Snowy Horizon Treks and Expedition.

A família de Saliba foi informada de sua morte, acrescentou Bhandari, que apontou que há esforços para recuperar o corpo.