Morre aos 78 anos saxofonista David Sanborn, seis vezes vencedor do Grammy

David Sanborn, o saxofonista seis vezes vencedor do Grammy que colaborou com figuras como David Bowie e Stevie Wonder, morreu aos 78 anos nos Estados Unidos.

"O senhor Sanborn faleceu na tarde de domingo, 12 de maio, após uma longa batalha contra um câncer de próstata e suas complicações", informou um comunicado publicado em suas redes sociais na segunda-feira (13).

O talentoso músico americano foi diagnosticado com a doença em 2018, mas continuou no cenário musical, com shows previstos até 2025.