ONU estima que 56% dos civis mortos em Gaza sejam mulheres e crianças

Cinquenta e seis por cento dos palestinos mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e Hamas são mulheres e crianças, segundo uma estimativa estatística da ONU apresentada nesta terça-feira (14), com base em números do governo do movimento islamista.

Os dados foram divulgados depois de o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, ter voltado a criticar na segunda-feira a ONU por dar crédito às estatísticas do Hamas, cujo ataque a Israel em 7 de outubro desencadeou o conflito em Gaza.

Desde o início da guerra, e à medida que o número de mortos pelos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza continua a aumentar, a credibilidade dos dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, é questionada pelas autoridades israelenses.