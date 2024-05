Operação militar israelense em Rafah provocou retrocesso das negociações de trégua, afirma Catar

A atual operação militar israelense em Rafah provocou um "retrocesso" nas conversações com o Hamas, lamentou nesta terça-feira o primeiro-ministro do Catar, país que atua como mediador nas negociações de trégua na Faixa de Gaza, que destacou que o processo está praticamente "estagnado".

"Nas últimas semanas, em particular, houve um certo impulso, mas infelizmente as coisas não avançaram na direção correta e agora estamos em uma situação de quase estagnação", disse o primeiro-ministro Mohamed ben Abdelrahman Al Thani no Fórum Econômico do Catar.

"Obviamente, o que aconteceu em Rafah provocou um retrocesso", disse.