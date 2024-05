Palmeiras busca garantir liderança do Grupo F da Libertadores contra Del Valle

- Um Palmeiras irregular -

Apesar da liderança do grupo, o Palmeiras não vive o seu melhor momento num início de ano irregular.

No domingo, o 'Verdão' perdeu em casa para o Athletico-PR por 2 a 0 no Brasileirão e ainda não venceu em casa, caindo para a 8ª posição com 8 pontos em 6 rodadas, a 5 pontos da liderança.

A partida foi disputada na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, devido a um show que foi realizado um dia antes no estádio do Palmeiras, fato que já se repetiu diversas vezes neste ano e que tem incomodado muito o técnico Abel Ferreira.

Para a partida contra os equatorianos, agora novamente no Allianz Parque, o Palmeiras não poderá contar com o meia argentino Aníbal Moreno, com um problema no olho, e que se juntará às lesões de longa data do capitão Dudu e de Bruno Rodrigues.

Sua vaga será ocupada por Zé Rafael, recuperado de uma lesão que o afastou do grupo nas últimas semanas.