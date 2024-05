Presidente de LaLiga confirma transferência de Mbappé para o Real Madrid

Mbappé "é um dos melhores jogadores do mundo. Mas olha, também tem Vinicius e Bellingham... O Madrid vai ter um grande elenco. Claro que isso não dá garantias de ganhar campeonatos", disse o dirigente espanhol.

Perguntado sobre as possibilidades que o Real Madrid terá de erguer taças com a contratação do atacante campeão mundial em 2018, Tebas respondeu: "Se eles assinaram um contrato de cinco anos, têm cinco temporadas de oportunidades".

O astro francês, que foi o maior artilheiro da história do PSG, com 256 gols, havia confirmado na última sexta-feira, em vídeo, que deixará o clube parisiense no verão europeu, embora sem revelar seu destino.

sa/nn/aam/dd

© Agence France-Presse