Presidente do júri de Cannes exalta movimento #MeToo: 'as coisas não pararam'

A diretora americana Greta Gerwig, presidente do 77º Festival de Cannes, celebrou nesta terça-feira (14) a mobilização feminista gerada pelo movimento #MeToo, um sinal de que "as coisas não pararam" no mundo do cinema.

Em meio à polêmica em Cannes sobre as denúncias de abusos no cinema francês, Gerwig elogiou as "numerosas mudanças concretas" que ocorreram na indústria cinematográfica graças ao movimento #MeToo.

"Há 15 anos, não poderia imaginar que haveria tantas mulheres representadas no mundo do cinema", declarou Gerwig durante a conferência de imprensa do júri, horas antes do início oficial do festival.