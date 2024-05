Recuo da água revela estragos no RS, que vai receber ajuda do BRICS

A água começava a baixar em partes do Rio Grande do Sul, revelando os estragos causados pela catástrofe climática na região, que vai receber uma ajuda de mais 5 bilhões de reais do banco do grupo BRICS, anunciou a instituição nesta terça-feira (14).

A tragédia, de dimensões sem precedentes no estado, já deixou 149 mortos e 124 desaparecidos, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil. Mais de 617.000 pessoas foram retiradas de seus lares em um total de 446 municípios, e quase 80 mil delas estão em abrigos, informaram autoridades.

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como Banco do BRICS, grupo de economias emergentes fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, liberou um auxílio de 1,115 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,7 bilhões) para o Rio Grande do Sul, anunciou a ex-presidente Dilma Rousseff, que dirige a instituição financeira.