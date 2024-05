Roma propõe relógios conectados para mulheres em perigo

As mulheres consideradas expostas a um perigo deste tipo serão contactadas de forma individual pela polícia, que fornecerá a elas o aparelho se estiverem de acordo.

Segundo os números oficiais do Ministério do Interior, 92 homicídios foram registrados no país entre 1º de janeiro e 12 de maio, dos quais 28 vítimas eram mulheres.

Dessas 28 vítimas, 26 morreram no contexto familiar ou afetivo, e 15 foram assassinadas por seus parceiros ou ex-companheiros.

Esses números são menores em relação ao mesmo período de 2023, quando 127 homicídios foram cometidos, dos quais 45 vítimas eram mulheres.

