Solidariedade ao Rio Grande do Sul une Brasil para além da polarização

"Nesse momento, há um quadro de união nacional", observa o cientista político André César, que descreve "um reencontro de brasileiros" a favor dos atingidos pela catástrofe.

Um símbolo dessa união é a cooperação entre Lula (PT) e o governador Eduardo Leite (PSDB). Em todas as frentes, o opositor destaca a necessidade de se colocar de lado as divisões partidárias diante do desastre.

Mas a corrente de solidariedade dos brasileiros a favor do Rio Grande do Sul não apagou as divisões em um país extremamente polarizado após quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Seus aliados criticam o atual governo por uma resposta considerada muito lenta ou insuficiente. E, nas redes sociais, as autoridades enfrentam uma enxurrada de críticas.

"Eu acho que há um sentimento geral de solidariedade e, ao mesmo tempo, um sentimento de divisão política de dois grupos", afirma Sérgio Praça, analista político da Fundação Getúlio Vargas.

O que também está em jogo é o posicionamento em relação às mudanças climáticas. De acordo com especialistas, as chuvas torrenciais no sul do Brasil estão ligadas ao aquecimento global, associado ao fenômeno meteorológico El Niño.