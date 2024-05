Tabilo, carrasco de Djokovic em Roma, vence e vai às quartas; Thiago Monteiro é eliminado

Depois de eliminar no domingo o número 1 do mundo Novak Djokovic no torneio de Roma, o chileno Alejandro Tabilo venceu outro 'peso pesado', o russo Karen Khachanov, nesta terça-feira (14), chegando assim às quartas de final, enquanto o brasileiro Thiago Monteiro perdeu para o chinês Zhizhen Zang.

As centenas de mensagens que recebeu desde a sua vitória contundente sobre Djokovic não alteraram o jogo do chileno, número 31 do mundo.

"Foi uma loucura, aquela vitória virou manchete no Chile, mas preferi desligar o telefone e me concentrar em mim mesmo, no que estou fazendo", explicou.