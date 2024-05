Tribunal que investiga guerras da Ucrânia e Gaza promete não se intimidar com ameaças

O diplomata russo se referia às notícias sobre a apresentação desse projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos.

Khan respondeu citando o que ele disse serem ameaças contra ele e seu gabinete para obrigá-lo a interromper suas investigações.

"Não seremos influenciados, seja por ordens de prisão contra mim ou pela prisão de funcionários eleitos do tribunal pela Federação Russa, ou por outros funcionários eleitos em qualquer outra jurisdição", afirmou Khan.

Em maio do ano passado, a Rússia incluiu Khan em sua lista de pessoas procuradas depois que o tribunal emitiu um mandado de prisão contra o presidente Vladimir Putin por seu papel na deportação de crianças ucranianas para a Rússia durante a guerra.

No início de maio, o gabinete de Khan publicou no X que "a independência e imparcialidade do tribunal são minadas quando indivíduos ameaçam retaliar contra o tribunal ou contra o pessoal do tribunal".

"Tais ameaças, mesmo que não sejam cumpridas, podem constituir um crime" contra a "administração da justiça" do TPI, alertou, pedindo o fim das ameaças. Não foi esclarecido, porém, de onde elas vinham.