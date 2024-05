Varane deixará o Manchester United no fim da temporada

O zagueiro francês Raphael Varane, campeão mundial em 2018 com os 'Bleus', deixará o Manchester United no final da temporada, anunciou nesta terça-feira (14) o clube inglês.

O jogador de 31 anos, aposentado da seleção nacional desde a derrota na final da Copa do Mundo de 2022 para a Argentina, encerra assim três temporadas em Old Trafford, após uma década bem sucedida no Real Madrid.

"Varane trouxe muita classe e experiência ao longo dos 93 jogos disputados até agora (contando todas as competições)", disse o United em um comunicado.