Wall Street fecha em alta à espera da inflação e com recorde do Nasdaq

A bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta terça-feira (14), permitindo que o índice tecnológico Nasdaq atingisse um novo recorde, à espera da divulgação de dados-chave de inflação e gastos dos consumidores nos Estados Unidos.

O Nasdaq alcançou um novo máximo ao subir 0,75%, para 16.511,18 pontos. O índice industrial Dow Jones, por sua vez, avançou 0,32%, para 39.558,11 unidades, e o S&P 500 ampliado subiu 0,48%, fechando em 5.246,68 pontos.

Os investidores ignoraram os dados mistos publicados sobre os preços no atacado nos Estados Unidos em abril, que aumentaram mais do que o esperado, logo antes da divulgação, na quarta-feira, do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).