Arteta segue acreditando no título do Arsenal: 'Sempre há esperança'

"No domingo vamos viver um dia maravilhoso. É a primeira vez desde a construção do Emirates [Stadium, casa do Arsenal, inaugurado em 2006] que a Premier League vai estar lá nos esperando, com os laços vermelhos, porque se nós ganharmos e eles não, o título será nosso", afirmou.

Arteta (42 anos) foi jogador dos Arsenal e é treinador da equipe desde 2019. Sob seu comando, o time londrino conquistou a Copa da Inglaterra em 2020.

O bom trabalho do espanhol na Premier League fez seu nome ser especulado em outros grandes clubes do continente, inclusive para assumir a seleção da Espanha, no futuro.

"Sempre pensei que em algum momento voltarei [à Espanha]. Gosto muito da minha terra, nossa forma de viver, nossa forma de nos reunirmos, a cultura e o país maravilhoso que temos. Mas hoje estou feliz aqui e sou grato pela forma como me tratam", ressaltou.

