Atlético de Madrid vence Getafe com hat-trick de Griezmann e se garante na Champions

Essa partida foi marcada por um gol olímpico de Álex Berenguer (23') para os rojiblancos, que foi respondido pelo sueco Theo Swedberg (68') e Hugo Álvarez em seguida (71').

O jogo teve ainda a substituição do goleiro espanhol Unai Simón, aos 61 minutos, com o objetivo de mantê-lo na liderança na disputa do troféu Zamora, que premia o goleiro com menos gols sofridos no campeonato.

- Alívio para o Rayo -

Também na luta pela permanência na elite do futebol espanhol, o Rayo Vallecano deu um grande passo rumo à salvação graças a sua vitória em casa sobre o já rebaixado Granada (2-1).

O zagueiro francês Florian Lejeune (23') e o atacante Jorge De Frutos (80') marcaram os gols do Rayo que ficou com um homem a menos desde os 5 minutos devido à expulsão do argentino Óscar Trejo. O atacante Lucas Boyé, também argentino, deu mais emoção nos minutos finais ao descontar com um gol aos 89 minutos.

A equipe madrilenha comandada por Iñigo Pérez soma 38 pontos, 6 a mais que o Cádiz, que abre a zona de rebaixamento, no momento em que restam apenas seis pontos em disputa. O Rayo tem também a vantagem de possuir um melhor saldo de gols (-15 por -24).