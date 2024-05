CBF anuncia suspensão do Brasileirão por duas rodadas devido às enchentes no RS

As enchentes no Rio Grande do Sul, causadas por chuvas intensas há quase duas semanas, afetaram mais de 2 milhões de pessoas, com um saldo até esta quarta-feira de 149 mortos e 108 desaparecidos, segundo a Defesa Civil.

Mais de meio milhão de pessoas foram evacuadas para salvar suas vidas, das quais cerca de 80 mil estão em dezenas de abrigos instalados em escolas ou centros esportivos.

Todas as competições de futebol do Rio Grande do Sul já haviam sido suspensas pela CBF até o dia 27 de maio.

A entidade máxima do futebol brasileiro indicou que a medida afeta apenas a Série A e que os campeonatos das demais categorias seguem com a programação de jogos inalterada.

