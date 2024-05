Chelsea vence Brighton e aumenta chances de ir às copas europeias

O Chelsea sofreu nos últimos momentos da partida com a expulsão do seu capitão Reece James (88') e depois com o gol de Welbeck nos descontos mas resistiu às tentativas nos instantes finais do Brighton (10º), que sofreu a quinta derrota nos últimos nove jogos.

"A Premier League é a liga mais competitiva do mundo. Todo o crédito pela vitória de hoje é dos jogadores. Eles mereceram completamente. Estou feliz porque isso me permite sonhar em jogar na Europa na próxima temporada", disse Pochettino à Sky. Esportes.

Na última rodada, o Chelsea enfrentará no domingo o Bournemouth ainda com chances, embora remotas, de alcançar o Tottenham (5º), que ocupa a posição que dá vaga na Liga Europa.

Por outro lado, os 'Blues' estão praticamente garantidos na sexta colocação da Premier League, que leva à Liga Conferência.

Nesse cenário, a Liga Europa ainda não está descartada, pois o Chelsea conseguiria uma vaga caso o Manchester City derrote o Manchester United na final da Copa da Inglaterra no dia 25 de maio.

No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o Newcastle (7º), agora três pontos atrás do Chelsea, foi o grande perdedor da noite, depois da derrota em Old Trafford por 3 a 2 para o Manchester United United (8º), que contou com os jovens para chegar ao triunfo.