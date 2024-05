Constituído júri que decidirá destino do poderoso senador americano Bob Menéndez

Os promotores acusam Bob, que continua no cargo, mas renunciou ao poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado após a acusação, de fornecer "informações sensíveis" do governo dos Estados Unidos, "adotar medidas que ajudaram secretamente o governo do Egito" e ajudar Daibes a investir em um fundo vinculado ao Catar.

As acusações mais graves podem resultar em até 20 anos de prisão.

Esta é a segunda vez que Menéndez é julgado por corrupção. O senador democrata escapou da condenação há sete anos, depois de o júri não conseguir chegar a um veredito unânime.

