Crime organizado espalha terror nas minas ilegais da África do Sul

No centro do acampamento, as crianças brincam ao redor de uma vala que serve como depósito de lixo, onde porcos enormes se alimentam.

Há alguns meses, o ministro da Polícia foi até lá depois que vários corpos foram encontrados e prometeu agir contra a insegurança.

Desde então, "nada mudou. A polícia foi enviada por três meses, mas a mineração clandestina continuou diante de seus olhos", diz Nokuzola Qwayede, 42 anos.

A polícia realizou uma incursão na semana passada, mas acabou em um fiasco, como testemunhado pela AFP. Alguém havia avisado os "zama zamas", que haviam fugido quando os policiais chegaram.

No ano passado, a polícia prendeu milhares de suspeitos, muitos deles estrangeiros.

O governo disse que estava "seriamente preocupado com essa praga" e até mesmo enviou os militares para fechar as minas abandonadas, de acordo com um porta-voz do Ministério de Mineração.